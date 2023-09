Tre morti nello scoppio alla Sabino Esplodenti | è l’11esimo dal 1994 | «È in corso un’inchiesta | ma la politica ha spinto per riaprirla»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ancora non è chiaro come sia nata l’esplosione che oggi pomeriggio intorno alle 12.30 ha tolto la vita a tre dipendenti della, fabbrica di fuochi d’artificio di Casalbordino, in provincia di Chieti. I lavoratori, comunica l’azienda all’Ansa, sonononostante fossero «esperti formati e informati dei rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni». Le vittime sono Fernando Di Nella, 50 anni di Lanciano, Gianluca De Santis, 40 anni di Palata, e Giulio Romano di Casalbordino. L’incidente «si è purtroppo verificato durante la normale fase di lavorazione di munizionamento, eseguito per conto dell’Agenzia Industrie Difesa, nonostante l’adozione delle cautele e applicazioni più severe previste dnormativa sulla prevenzione degli infortuni», fa sapere l’impianto, dove nel dicembre 2020 era ...

La notizia dell'ennesima strage sul lavoro, in una fabbrica di esplosivi a Casalbordino, in Abruzzo, ha accompagnato la seduta del Senato dedicata proprio al tema della sicurezza del lavoro. La mozione unitaria è stata sottoscritta da ... Va sottolineato che si parla di un momento successivo all'incidente nel quale erano morte altre persone "con un' indagine in corso per scorretta gestione dei rifiuti". La Via è stata esclusa ...

Luogo dell'indicente la Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, laddove un'esplosione ha causato tre morti e diversi feriti. Appena tre anni fa, nello stessa azienda, era avvenuto ...CASALBORDINO – “Quanti morti servono per istituire il reato di omicidio sul lavoro”. Esordisce così, in una nota, l’Unione sindacale di base (Usb), federazione Abruzzo e Molise nel giorno della tragi ...Erano indispensabili controlli certosini prima di autorizzare dopo che erano morti tre operai. Invece la Regione Abruzzo ha deciso di non sottoporre il progetto neanche alla procedura di VIA", ha ...