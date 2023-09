Travaglio e Cacciari | botta e risposta da capogiro | scontro sul Superbonus VIDEO

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fuoco e fiamme in diretta tv tra il giornalista Marcoe l’ex sindaco di Venezia, Massimo. Su La7, Otto e mezzo è stata l’arena perfetta per iltra i due in merito ale non solo.: loin tv A Otto e Mezzo i due L'articolo proviene da Il Difforme.

Duello a Otto e mezzo Scintille in tv tra Marcoe Massimosu reddito di cittadinanza e superbonus. Il duello va in scena a Otto e mezzo su La7. "Per come sono stati fatti, il Superbonus e il reddito di cittadinanza sono state ...contro Meloni elo travolge: "Propaganda", cosa gli ricorda C'è poi un capitolo della relazione riservata alle 'campagne finto scandalistiche' e ai 'dossieraggi' nei confronti di ...Guarda il video dia Otto e mezzo 'Meloni si è trovata a gestire questo, il famoso Pnrr è ... E Marco, direttore del Fatto quotidiano , ascolta con un sorriso amaro stampato sul ...Nervi tesi a Otto e mezzo tra Massimoe Marco, due 'maghi' della polemica anche in televisione. Il dibattito si scalda su un tema assai caro al direttore del Fatto quotidiano, le politiche di Giuseppe Conte e Movimento ...

Reddito di Cittadinanza, botta e risposta Travaglio-Cacciari: "Se ne sta accorgendo chi non ce l'ha più", "Ma che discorsi" La7

Otto e mezzo, Cacciari travolge Travaglio: "Così è propaganda" Il Tempo

Nella puntata di martedì 12 settembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, il direttore del Fatto Marco Travaglio ...