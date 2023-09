Travaglio disco rotto contro la Meloni | difende ancora l' indifendibile

... nel 2022 per SquiLibri editore pubblica 'Lontano', unintimo e raccolto che acquista però un ... Un balsamo per questi tempi di grandee non poco affanno realizzato con la collaborazione ...... nel 2022 per SquiLibri editore pubblica 'Lontano', unintimo e raccolto che acquista però un ... Un balsamo per questi tempi di grandee non poco affanno realizzato con la collaborazione ...... nel 2022 per SquiLibri editore pubblica 'Lontano', unintimo e raccolto che acquista però un ... Un balsamo per questi tempi di grandee non poco affanno realizzato con la collaborazione ...... nel 2022 per SquiLibri editore pubblica 'Lontano', unintimo e raccolto che acquista però un ... Un balsamo per questi tempi di grandee non poco affanno realizzato con la collaborazione ...

Qualcuno spieghi a Travaglio che i giudici non sono un jukebox Il Riformista

Mercoledì 23 agosto – Riccardo Tesi e Massimo Donno a Magliano ... MEI – Meeting degli Indipendenti

E “Disco X” è un po' il manifesto della sua arte ... sottofondo struggente alle immagini drammatiche che il mondo più travagliato ci manda ogni giorno. In “Mar Ciai”, la voce graffiante di Silvestri ...