Travaglio a La7 | “Meloni vanta il suo primo anno di governo ma in realtà non ne ha azzeccata una” E fa l’elenco di tutti i fallimenti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “La descrizione fatta dasul suoè surreale. Se lei fosse all’opposizione di se stessa, su questa narrazione ci marcerebbe e con ragione. La verità è che letteralmente non ne huna“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgiaall’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, dove ha sostenuto che in questoil suoè stato “dalla parte delle cose di buon senso e dalla parte degli italiani fino a oggi indifesi, impauriti, vessati”.snoccioladidell’esecutivo guidato da ...

spiega Massimo Cacciari in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, sono in gran ... E Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, ascolta con un sorriso amaro stampato sul volto. "Non sono affatto d'accordo - replica Travaglio - , il reddito è stato fondamentale, è stato fatto molto bene perché se ne stanno rendendo conto quelli che non ce l'hanno più". Cacciari ascolta e si ...

Interamente trasmessa da Caivano, la puntata di stasera si soffermerà sugli ultimi episodi di violenza attraverso un confronto con numerosi ospiti. Tra questi, Marco Travaglio, Alessandro Campi, ...