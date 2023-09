Trascinata in un furgone e violentata da 4 uomini in pieno giorno a Napoli La denuncia di una 41enne

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Stordita e immobilizzata in, non lontano dalla stazione centrale di: quindi, caricata su un– di quelli senza finestrini nella parte posteriore – e violenta da quattroche “parlavano arabo”. La vittima, che hato lo stupro alla polizia, è una donna colombiana di 41 anni che vive e lavora a. La violenza, come ricostruisce Il Mattino, sarebbe avvenuta, innel week end della scorsa settimana, nei pressi della fermata degli autobus in piazza Ferrovia, alle spalle della stazione centrale. Sono stati alcuni passanti a soccorrere la donna e avvertire il 118. La, ancora in stato confusionale, è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini in ...

La violenza si sarebbe consumata in un. La polizia è al lavoro per ricostruire quanto ... Poi, continua la testimonianza, sarebbe stataall'interno di un abitacolo, dove sarebbero ...... ha raccontato agli inquirenti di essere stata colpita alla testa e poiin un furgoncino ...di cui sono accusati i mem [...] Gli investigatori stanno ora cercando di identificare il...... mentre era diretta allo stazionamento di piazza Garibaldi per salire su un bus e tornare in Puglia, è stata bloccata da quattro uomini nella zona del Mercato ein un. Proprio all'...In seguito, si nota il passaggio parziale di undella ditta attraverso il cancello di via ... Si tratta di una bambina di tre anni che ha raccontato di aver visto Kataleyavia da uno ...

Donna violentata in piazza Garibaldi a Napoli, la denuncia ... Il Riformista

Follia a Napoli, una donna denuncia: rapinata e stuprata per strada ... Tag24

Ha raccontato di essere stata rapinata e violentata nei pressi della stazione degli autobus di piazza Garibaldi a Napoli ...Ha spiegato di essere stata aggredita in piazza Garibaldi, nei pressi della stazione, in pieno giorno. Ha spiegato di essere trascinata con la forza all’interno di un furgone bianco e qui di essere st ...Napoli, una vera e propria azione di gruppo contro una donna colombiana. Sarebbe stata immobilizzata alle spalle, con una mano alla bocca per impedirle di chiamare aiuto e poi violentata in un camper.