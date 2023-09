Tragedia nel teatino | Esplosione in azienda recupero polveri da sparo | morti tre operai

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Chieti - Tre vittime il bilancio di una deflagrazione che si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti) per cause ancora in corso di accertamenti. Lo hanno confermato gli inquirenti. Una forteè stata sentita dai residenti in tutta la zona e molti allarmi hanno iniziato a suonare. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Vasto, i Carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni fornite da questi ultimi anche stavolta ci sarebbero tre vittime. La fabbrica smaltisce e recupera polvere dada bonifiche. L'del vastese non è nuova a queste tragedie: nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall’innesco di una spoletta, e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'. Anche nel dicembre del 2020, in un altro ...