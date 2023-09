Tragedia in Autostrada | 72enne Molisano Muore Dopo Aver Accostato a Causa di Malore

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Chieti - Unasi è verificata sull'A14, quando un automobilistadi 72 anni ha avuto unalla guida e ha avuto la forza di condurre la sua auto nella corsia di emergenza prima di morire poco. La sua coraggiosa azione ha evitato incidenti e danni aggiuntivi. L'incidente è avvenuto in direzione sud, subitolo svincolo di Lanciano. La vittima, identificata come M.E., aveva 72 anni ed era originario di Bonefro (Campobasso), ma risiedeva a Termoli. Si presume stesse tornando a casa alla guida di una Fiat Punto, accompagnato dalla moglie, quando ha improvvisamente accusato unal volante. Nonostante le difficoltà, è riuscito ad avvicinare il veicolo alla corsia di emergenza senzare incidenti o danni. Il ...

