Tragedia funivia Mottarone | chiesto il processo per 8 persone Leitner risarcisce

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Mentre la Procura di Verbania ritiene sia necessario unper stabilire chi siano i responsabili della catena di omissioni, negligenza e imperizia, che si ritiene siano alla base dell'incidente delladel, il gruppo altoatesino che con i suoi vertici figura tra gli imputati, sta procedendo a risarcire le famiglie delle vittime. Alcuni degli accordi sono stati già chiusi, altri sono in via di chiusura. Con l'istanza di rinvio a giudizio depositata dal pm Laura Carrera e dal procuratore Olimpia Bossi, lache il 23 maggio 2021 che portò alla morte di 14, entra in una nuova fase processuale.

