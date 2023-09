Traffico Roma del 13-09-2023 ore 19 | 30

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione cose per incidente sono segnalate sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale a Tor Cervara Verso il raccordo sul raccordo incolonnamenti in carreggiata interna tra case Salaria tra Bufalotta e Tiburtina in esterna tra laFiumicino in via Appiaintenso sulla viadotto della Magliana direzione raccordo anulare sempre in uscita si rallenta sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede riaperta alvia di Rocca Cencia chiusa fino a poco fa per un incendio di fogliame per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it dai Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

... nel corso del 'Question time' alla Camera, a un'interrogazione sui dati relativi al... Nelle città die Napoli sono state portate a termine operazioni in quartieri ad alta densità ...'Quel sottopasso andrebbe a risolvere non solo la messa in sicurezza ma anche il problema delin un punto in cui si creano spesso degli ingorghi. Per problemi di natura idraulica e ...Mancano indicazioni chiare ed esaustive per gli automobilisti che spesso si incanalano nei flussi disenza sapere bene dove andare". " Con premesse del genere non può che preoccuparci la ...... dove le camere penali per due anni di fila hanno indetto "scioperi ad personam", quanto a... dagli esercizi commerciali agli appalti, daldi droga alla politica. Finanche l'aria che i ...

Traffico Roma del 13-09-2023 ore 18:30 RomaDailyNews

Traffico Roma del 13-09-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

“Con la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, la riapertura delle scuole e l’avvio dei primi cantieri in centro per il Giubileo, la città si ritrova questa settimana in pieno caos viabili ...Viabilità fuori controllo, secondo i condiglieri, "anche nella zona Marconi-Ostiense-Garbatella, interessata dalla chiusura del ponte dell'Industria e dai ...La gara, in programma sabato e domenica, è valida per il trofeo Green challenge di Aci Sport ...