Traffico Roma del 13-09-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna sia già incolonnati tra casa e Salaria tra Settebagni e l’uscita per la A24 in esterna con strati tra laFiumicino in via Tuscolana in uscita daDirezione raccordo si rallenta sulla percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini poi sulla via Flaminia da Corso Francia e sulla Cassia a partire da via dei Due Ponti ci vuole per lavori sulla Cassia bis tra Formello e le rughe direzione Viterbo è trafficata la tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria direzione San Giovanni tra Borgata Finocchio e osteria dell’Osa è chiusa per un incendio di fogliame via di Rocca Cencia in zona Ponte Galeria Piana del Sole riapertavia Cristoforo sabbadino tra via ...