Traffico Roma del 13-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare un incidente provoca incolonnamenti sulla carreggiata interna tra Trionfale Castel Giubileo Più avanti si rallenta tra Nomentana e La Rustica Curati anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Appia in uscita dasi rallenta sulle percorso Urbano della A24 da via Palmiro Togliatti al raccordo sulla Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe e poi sulla via Cassia via di Grottarossa trafficata la tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico si rallenta infine sul lungotevere da Ponte Mazzini a ponte Umberto Primo verso viale di Tor di Quinto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...