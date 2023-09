Traffico Roma del 13-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si rallenta sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana rallentamenti segnalati anche in via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso tangenziale sulla Flaminia da Corso Francia a via dei Due Ponti Verso il raccordo trafficato il Lungotevere da Ponte Mazzini a ponte Umberto Primo verso Corso Francia sulla circonvallazione Gianicolense per lavori inverso via di Monteverde a partire da via San Girolamo Emiliani lunedì 18 settembre trasporto pubblicono sarà a rischio per uno sciopero di 24 ore l’agitazione in programma dalle 8:30 alle 17 dalle 20 fino a fine servizio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia ...