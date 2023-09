Traffico Roma del 13-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare coda per un incidente carreggiata interna tra la Pisana e la voce sulla tangenziale est file tra via dei Campi Sportivi e via dei Colli della Farnesina verso Galleria Giovanni XXIII sulla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta al momentoa rilento da via di Porta Cavalleggeri Piazza della Rovere incidente con rallentamenti su via Regina Elena tra Sassari e viale dell’Università ricordiamo in Prati sono in vigore i cambi di viabilità e deviazioni per i cantieri che interessano Piazza Pia a San Pietro inevitabili le ripercussioniper i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da amare ma è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...