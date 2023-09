Traffico Roma del 13-09-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 13 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàtornato Regolare sul grande raccordo anulare percorso Urbano della A24L’Aquila sulla tangenziale est e rimangono code tra via Monza e piazzale Prenestino indicazione della Salaria e sulla galleria Principe Amedeo Savoia Aostaa rilento nel tratto tra via di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere in città incidente con rallentamenti sul viadotto Giubileo del 2000 verso centro e su via di Ponte Galeria con disagi nei pressi di via Usini rallentamenti poi per un incidente via Macedonia l’altezza di via Latina per quanto riguarda i trasporti proseguono i lavori di sostituzione della linea tra 8 vietato il transito su via di Torre Argentina per i veicoli in arrivo da Corso Vittorio Emanuele II per i dettagli ...

...della compagnia ha parlato di "un decreto illegale" che finirà per danneggiare il...tagliare il numero dei voli sulle rotte iterne per trasferirle in quelle internazionali da/per Milano e......5 miliardi di euro i costi delcittadino e di oltre 400 milioni di euro quelli legati all'... a Napoli, Catania e Padova (rispettivamente il 9, 20 e 30 novembre) e che si concluderanno a(...Sono stati gli agenti della polizia locale diCapitale a intervenire alle 8:15 di mercoledì 13 ...il tratto di via Ostiense dove è avvenuto l'incidente stradale è stato chiuso aldal ...Poi ho pensato si riferissero alle città del sud, o a, perché vivo da ventisei anni a Milano e qui ilè, per quanto incasinato, piuttosto ordinato. Si rispettano semafori e strisce ...

Traffico Roma del 13-09-2023 ore 10:00 RomaDailyNews

Traffico Roma del 13-09-2023 ore 09:00 RomaDailyNews

Fiumicino, 12 settembre 2023 – “Quante volte ogni giorno pensiamo che la nostra società stia prendendo una deriva troppo stressante, consumistica e compromettente Quanto del nostro atteggiamento alte ...Domenica, 17 settembre, dalle 20:45, allo stadio Olimpico, ci sarà l’incontro Roma-Empoli, partita valida per la quarta giornata del campionato di serie A.Incidente mortale a Roma, l' ennesimo sulle strade della Capitale. La tragedia sulla via Ostiense, in zona Ostia Antica. Fatale per un motociclista lo scontro fra la moto che stava guidando e un'auto.