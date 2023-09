Traffico Roma del 13-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per un incidente tra la diramazioneSud Laurentina due incidenti con nel file su una verso il Foro Italico tra via Monza via Prenestina è più avanti all’altezza della Nomentana in città incidente con è rallentamenti sul viadotto Giubileo del 2000 verso centro e su via di Ponte Galeria con disagi nei pressi di ausili per quanto riguarda il trasporto pubblico proseguono i lavori di sostituzione della linea tram 8 sarà vietato il transito su via di Torre Argentina verso via Florida per i veicoli in arrivo da Corso Vittorio Emanuele II per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale ...