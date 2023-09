Traffico Roma del 13-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso sulla A24 in direzione tangenziale a Primavalle lavori stradali in piazza Clemente XI di sentimenti alla viabilità e modifiche dei percorsi dei bus al Portuense cedimento del manto stradale su via Greppideviato e per un incidente stradale sulla via Ostiense all’altezza di viaggi gli alla strada è chiusa con i sentimenti alla viabilità sulle strade limitrofe per i cantieri a Piazza Pia rallentamenti a Porta Cavalleggeri a Piazza Adriana prosegue intanto stanotte la chiusura dalle 22 alle 6 del tunnel in direzione Foro Italico della galleria Giovanni XXIII In collaborazione con Luce Verde infomobilità