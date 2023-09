Traffico Roma del 13-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare carreggiata interna code tra la Bufalotta La Tiburtina è tra la diramazionesud della via Appia è ancora all’altezza della Flaminia quindi due carreggiate altri fino in carreggiata esterna tra Latisana e la via del Mare proseguendo tra la Prenestina la Tiburtina file sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Tor Cervara la tangenziale est su quest’ultima file per un incidente tra via di Pietralata via Nomentana che code perall’altezza della Salaria verso il Foro Italico tra piazza di Porta Maggiore via Nola invece verso San Giovanni altre file tra Tor cervare l’accordo in uscita dalla sulle percorso Urbano della A24 e code sulla-fiumicino tra Parco dei Medici la Cristoforo Colombo andando in ...