Traffico Roma del 13-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna per un incidente al X ^ 24 è la Casilina ancora tra la diramazioneSud dell’area in carreggiata esterna code pertra La Rustica e la Tiburtina file anche sulle tratto Urbano della A24L’Aquila tra il raccordo è la tangenziale est è su quest’ultima si sta in coda tra via di Pietralata via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico tra piazza di Porta Maggiore via Nole andando in direzione San Giovanni sulla Pontina code da via di Decima fino all’Eur in cittàintenso attenzione per un incidente in via Assisi da Gubbio tra Piazza Meucci via Grimaldi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara ...