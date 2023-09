Traffico internazionale di droga | 24 arresti | Carabinieri in azione anche in Bergamasca

(Di mercoledì 13 settembre 2023) IL BLITZ. Smantellata una rete di narco, radicata nel Milanese e in collegamento con l’Albania, che alimentava una fitta rete di spaccio in Italia e Svizzera. Intervento delle forze dell’ordinenella

Dimostriamo che l'Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole", ha proseguito, per poi annunciare l'organizzazione di una Conferenzasulla lotta aldi ...Lo ripeto da tempo, servono regole condivise a livellonon per 'fermare i migranti'... L'intelligence sta indagando e documentando cosa c'è dietro a unorganizzato".L'operazione e' scaturita dagli sviluppi di un'analisi di rischio, corroborata da risultanze info - investigative, su undi sostanze stupefacenti nel porto di Salerno. Nel ......l'Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole." ha detto la presidente della Commissione Ue lanciando l'organizzazione di una Conferenzasulla lotta al...

Traffico internazionale di stupefacenti, 24 arresti Agenzia ANSA

Traffico internazionale di droga e sfruttamento della prostituzione: 24 arresti in Lombardia. «Rete con base a Milano e collegata all'Albania» Corriere Milano

Kiev: «A Sebastopoli almeno due navi danneggiate». L’Ue prolunga di 6 mesi le sanzioni a Mosca. Berlino consegna a Kiev altri 20 panzer, droni e munizioni ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...MANTOVA – Associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. Con queste accuse i carab ...