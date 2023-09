Traffico internazionale di droga | 24 arresti | Carabinieri anche in Bergamasca

(Di mercoledì 13 settembre 2023) IL BLITZ. Smantellata una rete di narco, radicata nel Milanese e in collegamento con l’Albania, che alimentava una fitta rete di spaccio in Italia e Svizzera. Intervento delle forze dell’ordinenella

Per questo motivo la Commissione organizzerà una conferenzasulla lotta aldi esseri umani'.... la tipologia di informazioni, gli ambiti in cui si concentra ildati e i paesi ... così come quelli di accesso ai marketplace, anche di scala, che rientrano nel mirino degli ......la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera lanciando l'organizzazione di una Conferenzasulla lotta aldi ......dell'Umbria ha concluso un altro mese di successi, ma questa volta ciò che brilla non sono solo i numeri dei passeggeri. Oltre alle prestazioni eccezionali in termini di, l'...

Traffico internazionale di droga, sfruttamento della prostituzione e rapine: 24 arresti, smantellata la rete … La Repubblica

Traffico internazionale di stupefacenti, 24 arresti Agenzia ANSA

L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha concluso un altro mese di successi, ma questa volta ciò che brilla non sono solo i numeri dei passeggeri. Oltre alle prestazioni eccezionali in termini di tra ...Questa mattina, i carabinieri del comando Provinciale di Milano stanno arrestando 24 persone, su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta dell ...Fiumicino, 12 settembre 2023 – “Quante volte ogni giorno pensiamo che la nostra società stia prendendo una deriva troppo stressante, consumistica e compromettente Quanto del nostro atteggiamento alte ...