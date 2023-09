Traffico di stupefacenti nel porto di Salerno | sequestrati più di 120 kg di cocaina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli ehanno eseguito il sequestro di 122,8 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipoall’interno di un deposito commerciale di San Giorgio a Cremano (NA) arrestando in flagranza di reato un soggetto di 38 anni di Cercola (NA). L’operazione è scaturita dagli sviluppi di un’analisi di rischio condotta a livello centrale, corroborata da risultanze info-investigative, in ordine ad uninternazionale di sostanzeneldiperpetrato attraverso un carico di copertura (scarpe da lavoro) proveniente da Panama e destinato ad una società con sede dichiarata a Milano, all’interno del quale erano celati 104 pani di. I servizi di osservazione, controllo e ...

Nel 2014, da procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, con l'operazione 'New bridge' aveva sgominato una delle direttrici delditra Calabria e New York, che faceva ...Nel 2014, da procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, con l'operazione "New bridge" aveva sgominato una delle direttrici delditra Calabria e New York, che faceva ...... su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di sostanze, favoreggiamento e sfruttamento ...Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di sostanze, favoreggiamento e sfruttamento ...

Un portuale coinvolto nel traffico di stupefacenti a Vado Ligure shippingitaly.it

Magistrato anti 'ndrangheta per eccellenza, da 30 anni sotto scorta, Nicola Gratteri lascia la Calabria, dove ha svolto tutta la sua carriera, per guidare la procura di Napoli, l'ufficio requirente ...MILANO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 24 persone, su richiesta della locale Direzione ...In aumento rispetto allo scorso anno il consumo di “droghe leggere” nella città di Lucca, da 3200 a 3800 dosi quotidiane consumate, specie dai giovani.