NON E' SOLO DERBY Non solo Inter -per il titolo d'inverno ma anche Napoli e Juve sono consideratele favorite. Staccate, Lazio, Roma e Atalanta. Il Napoli al primo posto al giro di boa ...Dello stesso tenore le parole all'Adnkronos di Fabio Capello, ex allenatore,le altre di, Roma e Juventus, e ct di Russia e Inghilterra. "La nazionale mi è piaciuta molto, un'ottima prova ...... Genoa - Napoli e l'atteso derby di MilanoInter e. Successivamente sarà disponibile per tutte le partite del sabato e della domenica sera e tutti i big match. Con 'FAN Zone' tutti i tifosi ...Dello stesso tenore le parole all'Adnkronos di Fabio Capello, ex allenatore,le altre di, Roma e Juventus, e ct di Russia e Inghilterra. "La nazionale mi è piaciuta molto, un'ottima prova ...

Tra Milan, curiosità e passato: le parole di Tomori e Loftus-Cheek Pianeta Milan

Milan, Giroud punta l'Inter: tra test decisivo e piano B, ecco cosa filtra Calciomercato.com

Prime carte digitali in 3D con nuove funzionalità con Realtà Aumentata, i rossoneri partecipano all'iniziativa: i dettagli ...AC Milan è il primo club italiano a lanciare le carte con le nuove tecnologie. Parte a settembre anche la “caccia al tesoro” per sbloccare nuovi premi ...Frattesi ha trascinato l'Italia nella pesante vittoria di ieri contro l'Ucraina. Tra pochi giorni, dovrebbe essere titolare nel derby, secondo molti.