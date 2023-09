Tottenham | Richarlison in lacrime | “Mi farò aiutare | cercherò aiuto psicologico”

L'attaccante del Brasile e delha affermato che "cercherà aiuto psicologico" quando tornerà in Inghilterra dopo la pausa per la nazionale.è stato fotografato in lacrime dopo essere stato ...Non riuscendo ad ingaggiare Mohamed Salah, chiuso del Liverpool almeno per quest'anno, l' Al Ittihad ha provato a portare in Arabia. L'attaccante è in crisi al- solo tre gol in 35 partite la scorsa stagione - e ha pure preso in considerazione l'idea di lasciare Londra per cercare fortuna altrove. In quest'...Commenta per primo L' Al Ittihad ha cercatodeldurante le battute finali del calciomercato appena concluso. Il tentativo, non riuscito, è avvenuto per rimediare al 'no' rimediato dal Liverpool per Salah .... il centrocampista Sarr e poi Kulusevski, Maddison e. Questa evidente vocazione per il gioco offensivo, però, non fa deluna squadra squilibrata e poco attenta a difendere la ...

Tottenham forward Richarlison says he will "seek psychological help" after being seen in tears following his substitution during Brazil 's 5-1 win over Bolivia last Saturday. The 26-year-old says he ...L'attaccante del Brasile e del Tottenham Richarlison ha affermato che "cercherà aiuto psicologico" quando tornerà in Inghilterra dopo la pausa per la nazionale. (ANSA) ...Neymar and Richarlison speak on how VAR took seven minutes to check the Tottenham's star's goal before it was ruled out during Brazil's 1-0 win over Peru.