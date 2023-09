Toscana | Giani vara la legge per la sua “Società Autostrade” Gestirà la Fipili | con pedaggio per i Tir

strade sta diventando realtà - ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio- l'approvazione, nell'ultima seduta di Giunta, della delibera con cui si dà il via libera ..."Un tale incremento mostra lacome motore per imprese, cooperazione e lavoratori" precisache riconosce i meriti del Pnrr anche come "volano indiretto" sul territori: "E'ripartito il ...Questa mattina la presentazione nel corso di una conferenza stampa, sede della presidenza della Regionea Firenze, a cui hanno partecipato il presidente Eugenio, l'assessora a ...... arrestato 17enne 27 Gennaio 2014 SCUOLA - Lunedì riaprono le superiori:, Nardini e Baccelli ...8 Settembre 2023 Articoli recenti Politica Andamento da record per gli appalti pubblici in...

Da Firenze a Prato una sola grande città. Giani: “Sulla mobilità un piano strategico” Toscana Notizie

Toscana diffusa, Giani: "Una legge per i piccoli borghi" intoscana

“Toscana strade sta diventando realtà”. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani che stamani ha illustrato un ulteriore importante passaggio: l’approvazione, nell’ultima seduta di Giunta, ...“Toscana strade sta diventando realtà”. Sono le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, illustrando l’approvazione, nell’ultima seduta di Giunta, della delibera con cui si dà il via ...Toscana Strade fa un nuovo passo in avanti nel percorso verso la sua nascita, grazie all’approvazione della delibera proposta dal presidente Giani e dall’assessore Baccelli, la proposta di legge e lo ...