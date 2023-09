Torta di cachi e cacao | il dolce d’autunno perfetto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ladiè una delle mie preferite in autunno. Questi frutti, che la Natura generosamente elargisce in questa stagione, riescono a rendere l’impasto talmente morbido e soffice da sorprendermi ogni volta. Non mi riconosco alcun merito particolare, sono proprio loro a fare la differenza. E poi sono dolcissimi, soprattutto quando sono maturi, e il loro gusto avvolgente e delicato si sposa alla perfezione con il cioccolato. La ricetta è di per sé molto semplice e si basa su ingredienti semplici del mondo contadino: uova, latte, zucchero, farina, lievito e. Per ottenere un risultato altissimo, il mio consiglio è quello di prediligere sempre tortiere piuttosto piccole. In questo caso, con le dosi che vi indicherò, uno stampo da 22 centimetri di diametro farà al caso nostro. Ovviamente questo ...