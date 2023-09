Tornano pioggia e grandine | le zone colpite | cosa succede nei prossimi giorni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il settembre con bel tempo quasi ovunque in Italia e temperature ben al di sopra della media del periodo ha "tenuto" per la prima metà del mese. Qualsta per cambiare. Oggi il caldo continuerà a intensificarsi soprattutto al Sud, dove sono attesi picchi anche di oltre 36 gradi (in Puglia). ...

Dopo le temperature ben sopra la media registrate in questa prima metà di settembre, sono in arrivo piogge e grandinate su buona parte delle regioni settentrionali - il che porterà a una sensibile ...Ancora clima caldo sull'Italia nei prossimi giorni, maanche acquazzoni e temporali: ... salvo qualcheisolata sull'alta Toscana. In serata ancora tempo asciutto con cieli nuvolosi, ...AGI - Ancora clima caldo sull'Italia nei prossimi giorni, maanche acquazzoni e temporali: possibile un peggioramento dopo il weekend. La situazione ... salvo qualcheisolata sull'alta ...... dopo aver battuto in tre set i padroni di casa della Bulgaria,in campo per conquistare un ... che pianta la schiacciata e consegna ai suoi un altro set point! TERZO SET -di errori per ...

Maltempo, tornano pioggia e grandine: mercoledì allerta gialla in Piemonte Corriere della Sera

L'estate sta finendo, al nord torna la pioggia RaiNews

E' stata presentata lo scorso 4 luglio e in poco tempo Fiat ha avviato la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. La prima 600e prodotta è la versione top di gamma La Prima, nella color ...Il tempo cambia. Dopo l'ennesimo periodo governato dall'anticiclone africano, stanno infatti per tornare i TEMPORALI, quanto meno su una parte del nostro Paese. Nelle zone che risulteranno coinvolte d ...Mantengono le aspettative gli azzurri impegnati in ambito internazionale: il campione olimpico è terzo in World Cup, la Nazionale paralimpica vince 9 medaglie nella finale di Para-Archery Cup ...