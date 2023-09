Torna Luna Rossa in gara | dal 14 al 17 settembre le regate preliminari dell’America’s Cup

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Vilanova –la favola dia cavalcare sui mari. Dopo l’edizione emozionanteCup del 2021, che ha visto l’equipaggio italiano sfidare New Zealand per il Torneo, con la Prada Cup in bacheca, si rinnova quell’emozione e i tifosi italiani potranno accompagnare ancora la barca azzurra verso i successi. Le garein programma aprono le danze verso la prossimo America’s Cup di Barcellona, che si svolgerà trae ottobre 2024. Di seguito la nota dichallenge.com Con la Preliminary Regatta di Vilanova i la Geltrú (14 – 17), che inizierà tra una settimana esatta, si solleva il sipario sulla 37esima America’s Cup: sebbene i risultati delle...

... 6 e 8 dicembre: L'ultima notte di Amore; 13 e 15 dicembre: Mon Crime - La colpevole sono io; 10 e 12 gennaio: Jeanne du Barry - La favorita del re; 17 e 19 gennaio: L'ultimadi settembre; 24 e ...Su Rete 4 alle 21.30Fuori dal coro: gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l'...30 - STASERA ITALIA 21:20 - FUORI DAL CORO 00:52 - LA VENDETTA DI- 1 PARTE 01:50 - TGCOM24 BREAKING NEWS ...... Laura Pausini dopo aver pubblicato i singoli ' Un buon inizio ' e ' Il primo passo sulla' ha ... Da dicembre 2023 la cantante italianaad esibirsi dapprima in Italia, e poi in Europa, ...L'evento prende il titolo di Launatici ispirato al singolo 'Il primo passo sulla'.

Torna Luna Rossa in gara: dal 14 al 17 settembre le regate ... Il Faro online

La Russia torna sulla Luna con Luna-25! L’allunaggio sarà ripreso in diretta, seguilo con noi Passione Astronomia

Luna Rossa si appresta a lanciare la lunga volata verso la America's Cup, che andrà in scena tra un anno nelle acque di Barcellona. L'avvicinamento alla competizione sportiva più antica al mondo si av ...A contendersi il Vesuvio Award per i lungometraggi saranno 'L'Anima In Pace' di Ciro Formisano, 'Quanno Chiove' di Mino Capuano, 'Bellezza Addio' di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese , 'Le ...Luna Rossa torna finalmente in scena. Nel weekend del 15-17 settembre si svolgeranno infatti le prime regate preliminari in avvicinamento alla America’s Cup 2024. L’appuntamento è a Vilanova i la ...