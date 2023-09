Torna il DragonBoat Festival contro il cancro seno e le malattie cardiovascolari

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - Riparte il 16 settembre, dopo il grande successo dell'anno scorso, il CardioBreast, l'iniziativa promossa dall'Istituto nazionale ricerche(Inrc) per sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza della prevenzione cardiovascolare primaria e per spiegare i benefici di uno sport come il Dragon Boat, anche per le donne operate di tumore al. Quest'anno - spiega una nota - la manifestazione farà tappa in 4 regioni (Lazio, Veneto, Toscana e Puglia). L'iniziativa vede la collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat, la partecipazione della Federazione italiana per il cuore (Fipc) e Onco Beauty Onlus, il patrocinio dell'Associazione nazionale donne operate al(Andos) e della Lega italiana per la lotta ...

Giornata di festa a Sesto Calende in occasione del caratteristico palio dei dragonboat. Sul Ticino il rione supera l'Abbazia in finale e torna alla vittoria sfilando così il titolo a Lisanza ...SESTO CALENDE, 11 settembre 2023- Dopo solo un anno di purgatorio il drappo del Palio Sestese torna ad Oriano Oneda. Battuta l'Abbazia che per la prima volta accedeva alla finale. La mattina del Palio ...