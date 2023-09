Torino | Zapata | “All’Atalanta non ero più importante | qui voglio far vedere le mie capacità”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il nuovo attaccante del, Duvan, ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Ho avuto questa pausa per lavorare con il mister e i compagni nuovi. Ho giocato contro il Genoa ma ero arrivato da pochissimo, la sosta mi ha aiutato per conoscere meglio tutto. E anche i concetti nuovi di gioco, che sono simili a dov’ero prima: questa cosa la posso sfruttare. Perché il Toro? Perché mi hanno fatto sentire, a Bergamo forse non lo ero più. Ho accettato subito la proposta. Ed è stata l’unica squadra fortemente interessata a me. Ero sempre stato, poi è arrivato l’interesse forte del Toro. L’Atalanta è il mio passato, oraconcentrarmi sul presente e scrivere qui la mia storia. Sono il primo colombiano al Toro, so le aspettative e io ho ...

Duvanè stato presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del. Il colombiano, tra i tanti argomenti affrontati, si è soffermato anche sulla trattativa che lo avrebbe potuto portare ...FOOTBALL CLUB : Milinkovic - Savic, Rodriguez R., Schuurs, Buongiorno, Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic,. Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo ..., Ivan Juric prepara la sfida contro la Salernitana: in attacco potrebbe provare la coppia Sanabria -Ilscenderà in campo lunedì contro la Salernitana. Per l'occasione Ivan Juric vuole varare la coppia d'attacco Sanabria -. Come riportato da La Stampa, il recupero dell'attaccante ...... per la prima volta anche con il nuovo compagno di reparto. Adesso tocca a Juric studiare il modo di farli convivere, certo è che ilrecupera tutto l'arsenale a disposizione. E' il più ...

Duvan Zapata si è presentato quest'oggi in conferenza stampa ai tifosi del Torino: “Per fortuna c’è stata questa sosta delle nazionali che mi ha permesso di lavorare con il mister e i miei nuovi ...La presentazione di Duvan Zapata, l'attaccante che il Torino ha acquistato a titolo definitivo dall'Atalanta: ecco le sue parole da granata ...Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo giocatore Duvan Zapata è presente anche il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati. Fra pochi minuti il dirigente ...