Torino | sequestrata e violentata in casa | notte da incubo per una giovane escort

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Unadi terrore. È quella vissuta da un’25enne,nella suaditra il 6 e il 7 settembre. L’aggressore è stato individuato dopo due giorni: si tratta di un cittadino marocchino di 38 anni, in Italia da diversi anni. Si era presentato all’appartamento dopo aver risposto a un’inserzione pubblicata dalladi origine brasiliana. Appena entrato in, aveva scambiato poche battute poi, una volta entrato in camera da letto, l’avrebbe costretta a subire più rapporti sessuali minacciandola con un coltello. Nella denuncia, la donna ha detto di aver provato a fuggire più volte, lottando con l’uomo, senza però riuscirci. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’uomo le avrebbe rubato il cellulare e altri ...

TORINO – Nelle scorse ore l'attività dei poliziotti del ... Addosso al 37enne veniva rinvenuto un coltello, debitamente sequestrato. Inoltre all'interno del borsone erano occultati diversi attrezzi e ...