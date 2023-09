The Batman 2 | la lavorazione riprenderà prima del previsto?

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La data di produzione di The2 potrebbe riprenderedel, ma a causa delle sciopero in corso a Hollywood i piani potrebbero cambiare. La produzione di The2 potrebbe riprenderedel. Molte sono state le date annunciate di possibile produzione e anche di uscita del film, questo a causa della confusione dovuta allo sciopero imminente ad Hollywood della SAG-AFTRA e della WGA. Le notizie sono in continuo aggiornamento, e ora sembrerebbe che il tanto atteso sequel abbia ricevuto una potenziale data di produzione. Secondo il sito web della FTIA Productionlist, aggiornato ieri, le riprese di The2, che vede nel ruolo dell'Uomo Pipistrello Robert Pattinson, dovrebbero iniziare il 6 novembre di quest'anno a Londra, nel Regno Unito. ...

La produzione di The Batman 2 potrebbe riprendere prima del previsto. Molte sono state le date annunciate di possibile produzione e anche di uscita del film, questo a causa della confusione dovuta allo sciopero imminente ad Hollywood della SAG-AFTRA e della WGA.

La data di produzione di The Batman 2 potrebbe riprendere prima del previsto, ma a causa delle sciopero in corso a Hollywood i piani potrebbero cambiare.