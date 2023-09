Testamento di Michela Murgia | i “figli ‘anima” rischiano di non ereditare nulla

Murgia, morta il 10 agosto scorso, ha giustamente programmato a chi dovessero restare i suoi averi nel dettaglio. Le anticipazioni sul, apparse ieri sulla Stampa, rivelano come ...Estratto dell'articolo di Pasquale Quaranta per 'la Stampa' il matrimonio dimurgia 1 IldiMurgia, che secondo quanto apprende La Stampa verrà aperto non prima della prossima settimana, va oltre la semplice distribuzione ...Una coda dolorosa e velenosa nella triste storia diMurgia . La scrittrice e attivista sarda è morta lo scorso 10 agosto dopo un cancro che l'ha ... Quello sul. Secondo la Stampa , il ...IldiMurgia, che secondo quanto apprende La Stampa verrà aperto non prima della prossima settimana, va oltre la semplice distribuzione dei suoi beni ed è l'ennesimo atto politico. La ...

Michela Murgia, testamento d’amore: ai “figli d’anima” la casa e le password dei social La Stampa

Michela Murgia, i "figli 'anima" rischiano di non ereditare nulla Perizona

Forse Dio è davvero femmina, e perfino femminista, ma veste ancora di rosa. A dircelo è Michela Murgia, proprio lei, che ha sostenuto l'abolizione del genere anche in grammatica in nome dello schwa e ...Il testamento di Michela Murgia, che secondo quanto apprende La Stampa verrà aperto non prima della prossima settimana, va oltre la semplice distribuzione dei suoi beni ed è l’ennesimo atto politico.Oggi 11 settembre 2023 i cinque figli di Silvio Berlusconi hanno accettato l’eredità del padre e firmato il testamento, nel pomeriggio ad Arcore. La trattativa è avvenuta in modo pacifico. Ecco a chi ...