Test di Medicina | Arianna Vicari è la prima classificata d’Italia | «Ho studiato da sola ma mi reputo fortunata»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È, una diciannovenne di Vicenza, laneidi iscrizione alla facoltà di, che ha frequentato il liceo Quadri, è riuscita a fare meglio di tutti gli altri 80mila candidati, mettendo in cassaforte il suo ingresso in università. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui un veneto si posiziona ina alla classifica. Nel 2022 era toccato al veronese Marco Zenari e nel 2020 a uno studente di Padova. «Sono rimasta scioccata – ammetteal Giornale di Vicenza -. Ho scorso più volte l’elenco con tutte le posizioni per convincermi che era proprio vero». Ora che ha passato ildi, piazzandosi al primo posto ...

Test di medicina, Arianna Vicari è la più brava d'Italia: «Ho studiato da sola da libri che avevo e vecchi quiz»

Sono 80 mila al test di medicina. La prima viene dal liceo Quadri

