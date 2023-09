Terrorismo | ricorso alla Cedu contro la Dottrina Mitterrand | “Parigi protegge degli assassini”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Il sacrificio delle vittime delanni di piombo è stato un sacrificio che ha permessodemocrazia di tenere la schiena dritta. Le vittime sono state i padri della Patria”. Così l’avvocato Valter Biscotti nel corso della conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma, dove è stato illustrato ilpresentato“Corte europea dei diritti dell’Uomo”il diniegorichiesta di estradizione nei confronti dei 10 terroristi italiani rifugiati in Francia. Ilè stato presentatodall’avvocato Biscotti, dopo la sentenza del 28 marzo 2023 in cui la Suprema Corte francese ha reso definitivo il diniegorichiesta di estradizione presentata dallo ...

"Il percorso sarà lungo - spiega Biscotti - il primo passo sarà sulla ammissibilità del nostroma l'importante era partire". Argomentibrigate rosse anni di piombo giustizia Leggi ...Quando le più alte autorità statunitensi hanno deciso di farealle cosiddette "tecniche di interrogatorio rafforzate" hanno indirettamente impedito alle vittime deldi avere ...Gli Stati che intendono farvisono New Hampshire e Michigan, ma anche Florida, Ohio, ... la polarizzazione dell'Unione, gli insuccessi nella guerra al, il conflitto in Ucraina. L'...... sul rischio di un Medio Oriente senza cristiani per via delislamico stranamente ignora ... il patriarca Sako ha fattoalla Corte Costituzionale, ma tutti scrivono che si intenda ...

Il figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso a Milano nel 1979 da un commando dei Pac, commenta il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte dei familiari di Michele Granato ...Il ricorso dei familiari di Granato ... parte del nucleo di Polizia Giudiziaria in prima linea negli anni drammatici del terrorismo interno in Italia. Lavorava spesso in borghese e il suo compito era ...La famiglia del poliziotto Michele Granato, freddato dalle Br nel 1979, ora si rivolgono alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottere l'estradizione dei responsabili ...