(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Noi non vogliamoma. Unache le autorità francesi ci hanno negato. Per noi è una via Crucis che dura da 44 anni”. Lo hanno detto Pietro e Santina Granato,di Michele Granato, il poliziotto ucciso dalle Brigate Rosse il 9 novembre del 1979 a Roma, intervenendo in conferenza stampa alla sede Stampa Estera a Roma per la presentazione del ricorso, promosso dall'avvocato Walter Biscotti, alla Cedu contro la sentenza del 28 marzo con cui la Corte di Cassazione francese ha reso definitivo il diniego alla richiesta di estradizione presentata dallo Stato italiano, nei confronti dei 10 terroristi italiani, riparati e impuniti in Francia grazie alla dottrina Mitterand. “Quelli che vivono in Francia sono assassini: uccidevano servitori dello Stato, per loro erano ...

In quelle pagine Meloni dice che ai suoi danni "è stato fattopsicologico per spaventare ... Eppure Matteo Renzi le ricorda, su X, le campagne did'Italia proprio contro la famiglia ...... ma da lontano, lei sul palco e io in platea, alla conferenza programmatica did'Italia ... "Per non dire che loro non ci avevano capito molto, o che avevano fatto inutilepsicologico ...Con Negri dialoghiamo riguardo alla sua esperienza da inviato, soprattutto in Medio Oriente, e al ruolo dell'Occidente nel destrutturare una parte di mondo sconvolta da conflitti, guerre,. ...... ma su di esso venne costruita la teoria secondo cui tutta la guerra alfosse una farsa, ... non era comunque un risultato positivo che a vincerle fossero iMusulmani , cioè i cugini ...

**Terrorismo: fratelli vittima Br, ‘vogliamo giustizia non vendetta’** La Gazzetta del Mezzogiorno

Agente ucciso dalle Br nel ‘79: la famiglia di Michele Granato presenta ricorso contro il no della Francia al… Repubblica Roma

"E’ gravissimo che in Consiglio comunale il Comune di Bologna non abbia dedicato neanche un momento di ricordo all’attentato alle Torri Gemelle, nemmeno un’iniziativa. Neppure un minuto di silenzio".Lo scrive su Facebook Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Le immagini degli attacchi alle Torri Gemelle di 22 anni fa, oggi, sono ancora vive come allora nei nostri occhi e il dolore per le vittime resta immutato nei nostri cuori ...