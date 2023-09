Terremoto oggi Ancona | scossa | magnitudo | epicentro e ultime notizie

(Di mercoledì 13 settembre 2023)– Unadiè stata registrata questa mattina, 13 settembre 2023, nei pressi di. Il sisma diè stato avvertimento nettamente dalla popolazione marchigiana. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. (In aggiornamento)

...nel cratere del terremoto del 2016. Dopo i lavori di restauro, questa chiesa è stata in grado di riaprire le porte al pubblico e ospita nuovamente il magnifico polittico di Jacobello del Fiore.

ANCONA - Una scossa di terremoto è stata sentita distintamente nella costa delle Marche ed in particolare ad Ancona. Segnalazioni arrivano dalle scuole e dalle ...