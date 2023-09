Terremoto Marocco | oltre 2 900 morti Re in ospedale dai feriti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Sono almeno 2.901 le vittime accertate del drammatico sisma che ha colpito ilvenerdì notte, secondo l’ultimo bilancio fornito dal ministero degli interni del paese arabo. Isono 5.530. Il ministero ha assicurato che le operazioni di ricerca e soccorso continuano, mentre si lavora per liberare le strade. Al momento ilha accettato le offerte di aiuto solo di Spagna, Qatar, Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti. Il re delMohammed VI si è recato oggi all’universitario di Marrakech per incontrare le persone rimaste ferite nel. E’ la prima visita sul campo del re dal sisma. Secondo diversi media, tra cui Jeune Afrique , Mohammed VI era in visita privata in Francia quando c’è stato il. il ...

Dopo le polemiche per la sua assenza in prima linea mentre il paese scavava tra le macerie e contava i 3000 morti del, il re delMuhammad VI riapparso: ha visitato i feriti nell'ospedale universitario di Marrakech e ha donato il sangue per loro. Dalla notte del sisma non si era mai fatto vedere, ...... spazzata via dal devastantecon epicentro nella zona meridionale del Paese che ha provocato migliaia di morti, feriti ed un trauma che tutto ilnon potrà mai dimenticare. La .... Oggi su Repubblica.La visita, la prima del sovrano dopo il, secondo quando viene riportato, è durata circa una ventina di minuti. L'ultimo bilancio delle vittime del sisma inè di oltre 2.900 persone ...

Quasi 3 mila morti del terremoto in Marocco con zone vicine all'epicentro quasi inaccessibili: la situazione Virgilio Notizie

Terremoto in Marocco, oltre 2.800 morti. Il governo dice sì agli aiuti solo da 4 Paesi Sky Tg24

Il prof. Piero Farabollini ha spiegato ad Interris.it da cosa è provocato il recente sisma avvenuto in Marocco ...Re Mohammed VI del Marocco è arrivato a Marrakech nel pomeriggio e si è subito recato all'ospedale della città dove sono ricoverati i feriti del sisma che provengono da tutti i centri colpiti e in par ...Un terremoto potente ha colpito il Marocco venerdì sera, interessando circa 100.000 bambini. Questo è l'evento sismico più forte dal 1960. Strane luci sono state avvistate nel cielo poco prima del ...