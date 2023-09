Terremoto Marocco | l’ambasciatore Youssef Balla | “Rispetto per il dolore di un paese”

(Di mercoledì 13 settembre 2023)delin Italia,, ha espresso a LaPresse il suo profondo dispiacere e disapprovazione per la polemica che è stata generata da alcuni media italiani riguardo agli aiuti internazionali forniti alin seguito alha definito questa polemica come falsa e ha invitato alla fine della denigrazione, sottolineando la necessità diper ildel popolo marocchino. Il rappresentante diplomatico del governo di Rabat ha chiarito che il Re e il Governo delhanno accolto con gratitudine tutte le proposte di aiuti internazionali e hanno pubblicamente espresso il loro apprezzamento. Tuttavia, ha notato che alcune interpretazioni errate hanno ...

Inalmeno c'è uno Stato Nelcolpito dalalmeno c'è uno ' stato ', una monarchia con il sovrano padre padrone del Paese che però tace. Non come in Libia che dopo la caduta di ...L'iniziativa del Comune di Roma in collaborazione con Acea dopo il devastanteche ha colpito la regione tra Marrakesh e ...Ma anche parole per ile il devastantedi magnitudo 6.8 che ha colpito pochi giorni fa il Paese nord africano: "Il mio pensiero va al nobile popolo marocchino che ha sofferto questi ...13/09/2023 00:43 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/09/13/video/gatto_- 414289718/ Copiato negli appunti https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/09/13/video/...

Quasi 3 mila morti del terremoto in Marocco con zone vicine all'epicentro quasi inaccessibili: la situazione Virgilio Notizie

Terremoto in Marocco, quasi 3mila le vittime. Il Re in visita dai feriti a Marrakech Sky Tg24

Il Marocco deve difendersi dalle bombe del Fronte Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) oltre che dalla catastrofe provocata dal terremoto.L'iniziativa del Comune di Roma in collaborazione con Acea dopo il devastante terremoto che ha colpito la regione tra Marrakesh e Agadir ...Un terremoto di magnitudo 6.8 scuote il Marocco, causando oltre 2.900 morti. Scopriamo le ragioni geologiche dietro questa devastante calamità.