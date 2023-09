Terremoto in Marocco | Palazzo senatorio di Roma si illumina di rosso

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il Comune di, in collaborazione con Acea, ha espresso solidarietà al popolo del, dopo il violentoche ha colpito il Paese nella notte tra l'8 e il 9 settembre.è stato infattito con la proiezione della bandiera del, rossa con un pentagramma verde al centro. Un modo per rendere omaggio alle migliaia di vite umane stroncate dal sisma, che aumentano di ora in ora. La città diha voluto testimoniare la vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti e a tutto il popolo marocchino.

Ilè stato recentemente scosso da undi magnitudo 6.8 , il più grande a colpire il Paese in 123 anni, causando oltre 2.900 morti e gettando nel caos intere comunità. Cosa ha scatenato ...Maria Grazia Fiorani, giornalista del TG3, ha raccontato il disastro causato dalin: Marrakech sta cercando di rialzarsi, ma sull'altipiano...del ricavato dell'ingresso sosterrà le attività di solidarietà dell'associazione che ha attivato anche in questi giorni una campagna in aiuto a famigkie e bambini vittoime delin...Inalmeno c'è uno Stato Nelcolpito dalalmeno c'è uno ' stato ', una monarchia con il sovrano padre padrone del Paese che però tace. Non come in Libia che dopo la caduta di ...

Sul palazzo del Comune di Roma è stata proiettata una bandiera del Paese colpito dal devastante sisma nella notte tra l'8 e il 9 settembre, rossa con un pentagramma verde al centro. Un modo per ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata oggi nella costa adriatica a largo di Ancona: di recente altri sismi sono stati avvertiti nelle Marche.L’Ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, ha espresso a LaPresse il suo profondo dispiacere e disapprovazione per la polemica che è stata generata da alcuni media italiani riguardo agli aiu ...