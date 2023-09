Terremoto in Marocco | il racconto degli sfollati | “Da tre giorni dormiamo all’aperto | al freddo Ma i soccorsi ancora non si sono visti”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Non cistrade asfaltate per entrare nel nostro villaggio, siamo bloccati. Nessuno può entrare o uscire. Le uniche stradesterrate e ostacolate da massi giganti”. È quanto spiega Mustafa Ait Hammou a Ilfattoquotidiano.it a proposito della situazione nella sua comunità montana amazigh di Agadir Ouzir, nella provincia di Souss-Massa, a circa 60 chilometri dall’epicentro dele 250 a sud-ovest da Marrakech. Dopo più di 72 ore dal sisma che ha scosso il, provocando quasi 3.000 morti e altrettanti feriti, Agadir Ouzir, come molti altri villaggi rurali dell’Atlante, è stato quasi completamente cancellato dalle mappe ma, paradossalmente, “non èstato raggiunto dai”. Come chiarisce infatti Mustafa, “le persone, che hanno subìto ...

Intanto anche inla conta dei morti per ilnon si ferma. In molte località del Paese si continua a scavare tra le macerie, anche se le probabilità di salvare vite umane sono ormai ...Intanto si aggrava anche il bilancio delle vittime delin: quasi 3.000 quelle accertate. Migliaia i feriti mentre si continua a scavare tra le macerie. Continua a leggere su Tg....il popolo marocchino per il violentoche lo ha colpito, a operazioni di sciacallaggio contro le sue istituzioni, con la evidente e precisa volontà geopolitica di far passare il" ...Poco prima che undi magnitudo 6,8 devastasse il, la notte dell'8 settembre 2023, alcune persone vicino a Marrakesh hanno filmato un misterioso bagliore notturno molto condiviso sui social. Potrebbe ...

Marocco in ginocchio: il nuovo bilancio del sisma è di 2.901 morti e 5.530 feriti - Il bilancio del sisma sale a 2.901 morti - Il bilancio del sisma sale a 2.901 morti RaiNews

Terremoto in Marocco, quasi 3mila le vittime. Il Re in visita dai feriti a Marrakech Sky Tg24

realtà con la quale la fondazione milanese è intervenuta anche in Ucraina e nel terremoto di Turchia e Siria. Nella giornata di oggi, lunedì 11 febbraio, il furgone con i primi aiuti è arrivato a ...In Marocco un’intera comunità è orfana di alunni, genitori e insegnanti. Il re Muhammad VI è ricomparso e ha visitato l’ospedale di Marrakech ...L'associazione culturale islamica di Saluzzo ha organizzato una raccolta fondi per aiutare le famiglie colpite dal terremoto in Marocco, che ha distrutto il centro storico di Marrakech. Si può contrib ...