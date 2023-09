Terremoto del 2016 | Riaperte 21 Chiese nel Teramano | Altri Lavori in Corso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Teramo - Nel, provincia colpita dal sisma del-17, 181sono state danneggiate. Tuttavia, segna un importante passo avanti il fatto che 21 di queste abbiano ora riaperto le porte grazie aidi restauro, riparazione e rinforzo antisismico. L'insieme degli interventi previsti attraverso varie programmazioni che si sono susseguite negli anni, sotto la direzione della Struttura Commissariale, ammonta a 91 progetti, con un finanziamento programmato di 45,8 milioni di euro. Secondo i dati più recenti della Struttura, ci sono attualmente 15 interventi in26 in attesa di approvazione da parte delle autorità competenti, con l'avvio deiprevisto entro la primavera del 2024 per tutti questi casi. Il Commissario Straordinario per la ...