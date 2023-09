Terremoto ad Ancona | la torna a tremare nelle Marche | magnitudo 4 1 | evacuata una scuola

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nuova scossa di, avvertita nella zona diintorno alle 10.38 della mattinata di oggi. Si è trattato di una scossa molto breve, ma che ha fattole case ed è stata avvertita in diverse zone della città, tra edifici, ospedali e scuole. Il sisma è stato di4.1, stando alle prime rilevazioni dell’Ingv, ed è stato registrato a 2 chilometri di profondità davanti alla costa del capoluogo marchigiano. Nell’area da tempo si registrano diverse scosse, di cui due più forti risalenti a novembre dello scorso anno, che hanno causato anche danni e 500 persone sfollate.: scuole evacuate, ma nessun danno Non si registrano, per il momento, danni o disagi a cose o persone per la scossa ...

Attimi di panico sulla costa Marchigiana per una scossa diverso le 10.38 di stamattina che ha fatto tremare i mobili nelle case e spinto la gente a ...province di Pesaro e Urbino ed, ...Alle 10.30 la terra ha tremato ancora lungo la costa marchigiana . La scossa diè stata avvertita distintamente nella zona di: sisma molto breve, ma che ha fatto tremare mobili nelle case e si è percepita anche al pianterreno. L' Istituto Nazionale di Geofisica ...leggi anche Come aiutare il Marocco dopo l'ultimoArticolo originale pubblicato su Money.it qui:oggi Marche: forte scossa avvertita ad, cosa sta succedendoUna scossa didi magnitudo 4.1 è stata registrata lungo la costa marchigiana in provincia dialle 10.38. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv - Roma.

Marche, terremoto di magnitudo 4.1 avvertito ad Ancona la Repubblica

Terremoto sulla costa fra Ancora e Pesaro: magnitudo 4.1 TGCOM

Torna la paura nelle Marche per una scossa di terremoto, di magnitudo 4.1, registrata ad Ancona: nessun danno, ma evacuata una scuola.Il sisma, registrato alle 10:38, ha fatto tremare gli edifici e spinto la gente a scendere in strada. Non risulterebbero danni a persone o cose ...Nuova scossa di terremoto nelle Marche, di magnitudo 4.1. Il sisma è stato chiaramente dalla popolazione nella zona di Ancona. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicent ...