Terremoti | ad Ancona allarme negli ospedali | evacuata scuola

La scuola primaria Maggini diè stata evacuata, ma si sta valutando se riprendere le lezioni. Non ci sono state però scene di panico, la gente non è scesa in strada come era avvenuto dopo le ...Lo scorso 9 novembre due forti scosse causarono ingenti danni e circa 500 sfollati tra Pesaro e. Anche nei giorni scorsi erano stati registrati diversicon magnitudo oltre 2 o 3....entrambe di magnitudo 5.5 - hanno provocato danni e centinaia di sfollati tra le province di... Gli esperti comunque hanno escluso che ci possa essere un collegamento tra i recenti...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata lungo la costa marchigiana in provincia dialle 10.38. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv - Roma.

Scossa di terremoto tra Ancona e Pesaro di magnitudo 4.1: tremano scuole e ospedali, gente scesa in strada Virgilio Notizie

Terremoto oggi Ancona: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie TPI

Il sisma appena due ore dopo la prima campanella. Allarme anche nelle strutture ospedaliere, l’amministrazione ha avviato verifiche, ma non risultano danni o feriti ...1' di lettura Ancona 13/09/2023 - Mercoledì mattina, alle ore 10:38, una nuova scossa di terremoto ha colpito la costa pesarese e anconetana. Una scossa chiaramente percettibile che conferma il ...Ad Ancona la scossa di terremoto 4.1, registrata davanti alla costa marchigiana anconetana alle 10.38 a due chilometri di profondità, è stata avvertita distintamente soprattutto ai piani alti delle ab ...