Ternana beffata | Vada in Russia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nienteper Valentin. Il centrocampista argentino era atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto...

Ternana, beffa nel finale: sul neutro di Lecce passa il Catanzaro LaNotiziaQuotidiana

Catanzaro-Ternana 2-1, la beffa nel finale Calcio Fere

Serie B: primo successo per i grigiorossi. Segna Coda, e per ora basta così. La squadra di Ballardini gioca addirittura meglio in dieci e passa con merito .