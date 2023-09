Tennis | Swiatek si ritira dal Wta 1000 di Guadalajara | “Devo ascoltare il mio corpo”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Attraverso un post sui social, Igaha annunciato che non prenderà parte al Wtadi2023, in programma in Messico dal 17 al 23 settembre. “Purtroppormi dal torneo diper un cambiamento nella mia programmazione.il mioe, poiché la stagione è molto intensa, la nostra priorità come squadra è quella giocarla fino alla fine in buona salute e pianificarla in maniera intelligente per non rischiare infortuni – ha scritto la polacca – Mi dispiace non esserci, ma sono sicura che l’atmosfera del torneo disarà fantastica. Ci vediamo a Tokyo“. SportFace.

