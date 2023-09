Tennis | Coppa Davis | Sonego-Galarneau apre Italia-Canada poi Musetti-Diallo

Vince la Serbia di Djokovic Lorenzo Musetti: 'LaDavis è speciale, soprattutto per gli italiani'Davis - Spalti vuoti a Manchester: la polemica sui social di Stan Wawrinka Novak Djokovic ...... match valevole per l'esordio nella fase a gironi dellaDavis 2023 per gli azzurri del ... ma guai a sottovalutare l'avversario, che possiede undi livello assoluto, pertanto non sarà ......con il Gruppo A delle fasi finali dellaDavis all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si tratta di un evento, promosso in sinergia con l'Amministrazione Comunale di Parma, MEFEvents e ...Debutto per l'Italia nella fase a gironi dellaDavis. A Bologna l'avversario è il Canada campione in carica. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su ...

Risultati Coppa Davis 2023: fase a gironi, classifiche e partite aggiornate in tempo reale | Tennis oggi Olympics

Italia-Canada in Coppa Davis, oggi Musetti-Shapovalov e Sonego-Pospisil: orari TV e dove vedere in diretta le partite ... Sport Fanpage

Bologna, 13 set. - (Adnkronos) - La sfida tra Alexis Galarneau e Lorenzo Sonego apre alle 15 di oggi il match di Coppa Davis tra Italia e Canada alla Unipol Arena di Bologna. A seguire Gabriel Diallo ...Oggi alle 15 contro il Canada gli azzurri debuttano nel Gruppo A delle Finals, che comprende anche Cile e Svezia: obiettivo arrivare tra le prime due e centrare così la qualificazione per la Final 8, ...Non poteva esserci match più stuzzicante per cominciare l'avventura nella fase a gironi di Coppa Davis. L'Italia comincia la sua avventura all'Unipol Arena di Bologna contro il Canada, vincitore della ...