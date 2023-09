Televisione in lutto | è caduto da un dirupo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È stato trovato morto a Sydney Charlie Newling, star del programma tv australiano «The Bachelorette». L'uomo aveva 36 anni e da poche settimane era diventato padre per la seconda volta. Aveva partecipato alla versione australiana del programma nel 2018. Charlie Newling, il 36enne trovato morto nella sua auto dopo esserein unnella periferia orientale di Sydney sabato scorso. Secondo il Daily Mail, i paramedici hanno tentato di rianimarlo alle 23:00 di sabato, ma non è stato possibile salvarlo. L'uomo, che viveva a Bronte (Australia) con la sua compagna Kristal Taylor e lavorava come muratore, era da poco diventato padre di una bambina. Condannato per guida in stato di ebbrezza nel 2021 e accusato per aver mandato minacce di morte al marito della madre, Newling aveva problemi di alcolismo.