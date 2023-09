Taylor Swift regina degli Mtv Awards 2023 I Maneskin vincono il “Best Rock”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Newark –da record: è lei ladei Video Music, che con 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show, tenutosi al Prudential Center di Newark, in New Jersey. L’artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per numero di vittorie complessive. Nella serata in cui anche i Måneskin hanno vinto per la seconda volta il premioper il loro singolo ‘The Loneliest’,si è aggiudicata i premi Video dell’anno, Canzone dell’anno, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Migliori Effetti Visivi con ‘Anti-Hero’, Artista dell’anno,Pop, Show dell’Estate e Album dell’Anno con ‘Midnights’. Tra gli ...