Taylor Swift e il bacio a Damiano dei Maneskin | cos' è successo ai VMA

... a. La cantante indossava un abito nero con un vistoso spacco. In abiti coordinati, J ustin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, Chris KickpatrickJC Chasez si sono esibiti con la ...Curiosamente, per la prima volta nella storia degli MTV VMA, la categoria Artista dell'Anno aveva esclusivamente donne in lizza, inclusa, Karol G, Nicki Minaj, ShakiraDoja Cat . © ...Proprio durante l'esibizione, che ha vinto il premio Video of the Year, ha mandato un bacio plateale a Damiano. A Shakira il Michael Jackson Vanguard Awarda Diddy il Global Icon Award.... restituito all'antico splendore in occasione del 40° anniversario , nelle sale IMAX il 22 settembrein tutte le altre il 29 settembre. (Spiacenti,: l'evento cinematografico musicale ...

Il bacio di Taylor Swift a Damiano agli MTV VMA TGLA7