Tavolo sicurezza Aversa | il sindaco Golia | più forze dell’ordine nel fine settimana

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Caserta. La Confesercenti provinciale di Caserta, rappresentata dal direttore provinciale Gennaro Ricciardi, ha partecipato in data odierna alsullaurbana riguardante il Comune di, svoltosi presso la Prefettura di Caserta, alla presenza dei vertici istituzionali del Palazzo di Governo, dei rappresentanti delle, dell’ispettorato del Lavoro, della Camera di Commercio e deldella città diAlfonso. La confederazione delle imprese del commercio, in primis, si accoda all’appello del primo cittadino che ha chiesto una presenza capillare dellenelaldi contrastare quei ...

Legalita', lavoro specializzato e formazione: sono queste le parole alla base delcomune tra ...Penitenziaria per migliorare la qualita' dell'esecuzione penale e quindi il livello di...Consumare un cocktail alnei dehors non crea disagio ai residenti quando vengono rispettate ... prevedendo azioni mirate per affrontare quest'ultima problematica investendo sullae ...Ilcon il Comune di Brindisi è stato propedeutico alla partecipazione di Edison alla ... che prevedono il rispetto di indicatori molto severi sulla. Ed evidenzia che in nessuna di ...E il secondo elemento certo è che il tesoro di quelle cassette difuori dall'occhio del ... Nel 2016 la mise sulil governo Renzi, sempre per fare tornare i conti in vista della Legge ...

Confesercenti Caserta al Tavolo sulla sicurezza urbana nel Comune ... Confesercenti Nazionale

Tavolo sulla sicurezza, il Siap: "Bene l'arrivo di rinforzi, ma non solo nel centro storico" LaVoceDiGenova.it

C'è rabbia tra cittadini e attivisti della zona orientale di Napoli per le "fumarole" che si registrano nell'ex campo Rom di Barra interessato dagli incendi nel corso ...Presenti anche i rappresentanti dell'ispettorato del Lavoro, della Camera di Commercio e di Confesercenti che ha chiesto una presenza capillare di uomini in divisa nei weekend e più controlli contro i ...Dalla riunione del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico presso la Prefettura, sono uscite ovviamente degli elementi rispetto alla criticità della malamovida a Trastevere. Al tavolo hanno part ...